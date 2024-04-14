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BBC

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن هجمات إيران بناء على طلب إسرائيل

07:59 ص الأحد 14 أبريل 2024

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

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نيويورك-( د ب أ):

يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ اليوم الأحد بناء على طلب إسرائيل، حسبما ذكرت الأمم المتحدة يوم السبت.

ودعت إسرائيل مجلس الأمن إلى إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل يوم السبت وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت نيويورك (2000 بتوقيت جرينتش)، حسبما أعلنت إدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة في وقت متأخر من ليل السبت.

وطلب جلعاد إردان، مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، رسميا عقد هذه الجلسة الطارئة في رسالة إلى رئيس المجلس يوم السبت.

وأعرب دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إطلاق إيران مسيرات وصواريخ ضد إسرائيل.

وقال "أدعو بقوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة. هذه لحظة تتطلب تقديرا حكيما وحذرا".

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