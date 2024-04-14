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BBC

مأذون ينهي حياة صاحب سوبر ماركت في الوراق

06:59 ص الأحد 14 أبريل 2024

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الوراق شمال الجيزة مشاجرة انتهت بسقوط جثة صاحب سوبر ماركت على يد مأذون.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود حالة وفاة بمدينة السادات.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على الضحية بالضرب فأودى بحياته ط.

الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمحل البلاغ، وتحفظت على المشكو في حقه للوقوف على ملابسات الحادث.

صاحب سوبر ماركت مأذون يقتل الوراق شمال الجيزة

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