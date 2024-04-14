مسؤولون إسرائيليون: تقديرات بأن الجزء الأكبر من الهجوم الإيراني انتهى



مصراوي

قالت هيئة البث العبري نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، اليوم الأحد، إن التقديرات تشير إلى أن الجزء الأكبر من الهجوم الإيراني انتهى.

وفي بيان سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن طائرات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التهديدات الإيرانية التي تم رصدها تجاوزت 200 مسيرة وصاروخ، لافتا إلى أن الهجوم الإيراني مستمر ويمثل تصعيدا خطيرا وأن إسرائيل تعمل مع حلفائها لحماية أمنها.

ونوّه هاجاري، إلى أن عددا قليلا من الصواريخ التي أطلقتها إيران سقطت في إسرائيل، مؤكدا أن التهديد لا يزال قائما وأن الجيش يواصل إسقاط العدائيات ومن بينها صواريخ كروز.

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز للتطورات ويعمل وفقا للخطط العملياتية، موضحا أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض أرض تجاه إسرائيل.

وأفاد هاجاري بأن غالبية الصواريخ أسقطت خارج إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش فعل وسيفعل كل شيء للدفاع عن أمن مواطني إسرائيل.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أحد الصواريخ أصاب قاعدة عسكرية في الجنوب مع أضرار طفيفة للغاية.

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