الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالقدس تطالب موظفيها بالاحتماء حتى إشعار آخر



مصراوي

طلبت السفارة الأمريكية في القدس، من جميع موظفيها الاحتماء والاختباء في أماكنهم حتى إشعار آخر، بسبب الهجمات الإيرانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رغم إعلان بعثة إيران في الأمم المتحدة فجر الأحد، أن رد بلادها العسكري على إسرائيل بشأن استهداف القنصلية في دمشق، انتهى، لكن من الواضح أن رد طهران لم ينته بعد.

فحسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة فارس الإيرانية، أن الهجوم الإيراني مخطط ليكون على عدة مراحل، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف، وفق تعبيره.

أتى ذلك بينما أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتردد باتخاذ المزيد من التدابير لحماية مصالحها ضد أي اعتداءات، مؤكدة على التزامها بالقانون الدولي وتصميمها على الدفاع عن مصالحها.

وتابعت، أن ماجرى اليوم جاء رداً على اعتداءات إسرائيل ومقتل مستشارين عسكريين في أماكن دبلوماسية.

وفي بيان شددت الخارجية الإيرانية على أن قواتها مارست حقها في الدفاع عن النفس.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء السبت، إطلاق عدد كبير من المسيرات باتجاه إسرائيل، مؤكدا على أن رده على أفعال إسرائيل بدأ عبر قصف بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، انطلقت من قلب الأراضي الإيرانية.

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