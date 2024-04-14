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BBC

الأردن يمدّد إغلاق الأجواء حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي

02:58 ص الأحد 14 أبريل 2024

الأردن

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مصراوي

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، اليوم الأحد، تمديد إغلاق الأجواء حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

سبق وأن أعلنت هيئة تنظيم الطيران الأردنية في بيان، مساء أمس السبت، إغلاق المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة في الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

وكانت هيئة الطيران المدني الأردنية قالت، إن حركة الطيران تأثرت نتيجة تشويش طال نظام تحديد المواقع "جي بي إس" ما أدى لاستخدام أنظمة بديلة.

وأوضحت الهيئة الأردنية، أن حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام أنظمة بديلة عن "جي بي إس".

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رمضانك مصراوي

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