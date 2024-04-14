إيران: لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية ضد أي عدوان

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأحد، إن طهران تمارس حقها الأصيل في الدفاع عن النفس والرد على الاعتداءات العسكرية المتكررة للنظام "الصهيوني".

وكشفت الخارجية الإيرانية، عزمها على الدفاع بشكل حاسم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية، مؤكدة أن طهران لن تتردد في اتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية لحماية مصالحها ضد أي أعمال عسكرية عدوانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني حذّر في بيان، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية من أن أي مشاركة في استهداف مصالح إيران ستقابل برد حاسم.

وأكد الحرس الثوري في بيانه، أن أمريكا مسؤولة عن أعمال "الكيان الصهيوني" وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه.

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، إن وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي تبنّوا موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن رد قوي وموجع على إيران.

سبق وأن قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع والهجوم، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي سيكون حازما وواضحا.

وأوضح في تصريحات لقناة "العربية" أن إسرائيل لن تكتفي باعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعدون لمثل هذا السيناريو منذ زمن.

وأشار إلى أن إيران تنشر ميليشياتها في 4 دول عربية وهدفها مهاجمة إسرائيل، لافتا إلى أن الهجمات الإيرانية ليست مفاجئة وطهران أعلنت عنها.

وأكدت حكومة الاحتلال أنها مستعدة لكل الاحتمالات ولأي درجة من التصعيد، مشددة على أنها ستلحق الضرر بكل من يعتدي على إسرائيل.

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