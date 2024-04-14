بعد الهجوم الإيراني.. الأردن يكشف حقيقة فرض حالة الطوارئ بالبلاد



وكالات

نفى وزير الاتصال الحكومي، والناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، ما ورد من أنباء حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المبيضين قوله: "إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقا">

وشدد المبيضين في هذا الصدد على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة فيما تنشر، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية شائعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن كثيرا من الأنباء التي يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا أصل لها، موضحا أن الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضح المبيضين، أن السلطات المختصة قررت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل معها.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية.

وأعلن البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، مساء اليوم السبت.

ونقل موقع واللا العبري عن 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية إن إيران شنت هجوما على إسرائيل بإطلاق طائرات مسيرة.