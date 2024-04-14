بايدن: التزامنا بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران ووكلائها صارم

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه التقى للتو مع فريق الأمن القومي الأمريكي للحصول على تحديثات بشأن هجمات إيران ضد إسرائيل.

وشدد بايدن على أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران ووكلائها التزام صارم.

وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي قال، أمس السبت، إن الرئيس جو بايدن يعود لواشنطن اليوم للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط.

وأوضح كيربي أن بايدن يعود للعاصمة واشنطن بعد أن قطع عطلته الأسبوعية للتشاور بشأن أحداث الشرق الأوسط، مؤكدا أن على إيران إطلاق سراح السفينة المحتجزة فورا.

ونقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤول أمريكي رفيع، مساء اليوم السبت، إن واشنطن تعتقد أن إيران ستطلق على إسرائيل ما بين 400 و500 طائرة مسيرة وصاروخ.

وكشف مصدر عسكري إسرائيلي للشبكة الأمريكية، أن إيران تستهدف مواقع عسكرية فقط.

فيما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنهم يتوقعون استهداف مواقع في الجولان وقاعدة جوية في صحراء النقب.

بدوره، قال حزب الله اللبناني، إنه قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بالجولان المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

من جانبه، قال موقع نورنيوز الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إنه مع اقتراب المسيرات من إسرائيل سيبدأ الجزء الرئيسي من الهجوم المركب.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، انطلاق موجة ثالثة من المسيرات الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، إنه من المتوقع بدء وصول مسيرات إيران إلى أهدافها عند الثانية بعد منتصف الليلة إذا لم تسقط.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، إنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة "الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".

وأوضح الحرس الثوري في بيانه، أن العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت، اليوم السبت، إن هناك توقعات بانطلاق صواريخ بالستية من إيران نحو إسرائيل فجر اليوم.

سبق وأن وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن المسيرات التي أطلقتها إيران في طرقها إلى إسرائيل وربما تستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها.

وأكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة يعتريها قلق عميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن هناك احتمال كبير أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل.



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