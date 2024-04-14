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BBC

إسرائيل تحث سكان مرتفعات الجولان وإيلات على البقاء بالقرب من الملاجئ

01:44 ص الأحد 14 أبريل 2024

الصواريخ الباليستية

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تل أبيب - (د ب أ)

حثت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سكان مرتفعات الجولان المحتلة على البقاء بالقرب من الملاجئ وسط هجوم انتقامي إيراني واسع النطاق على إسرائيل.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سكان إيلات وديمونا ونيفاتيم في صحراء النقب صدرت إليهم أوامر مماثلة.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية نقلا عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فمن المتوقع أن تستهدف إيران مرتفعات الجولان وقاعدة جوية إسرائيلية في صحراء النقب.

وهرعت عشرات المقاتلات الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

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