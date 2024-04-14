الاحتلال: ردّنا على الهجوم الإيراني سيكون حازمًا وواضحًا

مصراوي

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع والهجوم، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي سيكون حازما وواضحا.

وأوضح في تصريحات لقناة "العربية" أن إسرائيل لن تكتفي باعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعدون لمثل هذا السيناريو منذ زمن.

وأشار إلى أن إيران تنشر ميليشياتها في 4 دول عربية وهدفها مهاجمة إسرائيل، لافتا إلى أن الهجمات الإيرانية ليست مفاجئة وطهران أعلنت عنها.

وأكدت حكومة الاحتلال أنها مستعدة لكل الاحتمالات ولأي درجة من التصعيد، مشددة على أنها ستلحق الضرر بكل من يعتدي على إسرائيل.

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