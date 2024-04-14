شنّت إيران هجوما بالمسيّرات والصواريخ البالستية على إسرائيل، وردت تل أبيب بشن هجوما موسعا على لبنان، وبالتزامن دوت صفارات الإنذار في أرجاء تل أبيب وضواحيها، وحاولت مقاتلات أمريكية وبريطانية اعتراض الطائرات المسيرة والصورايخ البالستية فوق العراق وسوريا، بينما أغلقت دول عربية مجالها الجوي بشكل جزي أو كلي.

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إذاعة الاحتلال: معظم المسيرات الإيرانية أُسقطت خارج المجال الجوي الإسرائيلي

بعثة إيران بالأمم المتحدة: انتهينا من الرد على هجوم إسرائيل على قنصليتنا بدمشق

مسؤولون إسرائيليون: رصد إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل

البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة: العمل العسكري ضد إسرائيل يتوافق مع القانون الدولي

وسط الهجمات الإيرانية.. مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بمساندة إسرائيل

الاحتلال: ردّنا على الهجوم الإيراني سيكون حازمًا وواضحًا

مصدر عراقي: الصواريخ البالستية الإيرانية تعبر أجواءنا باتجاه إسرائيل

الموساد الإسرائيلي: الهجوم الإيراني يستهدف هضبة الجولان وقاعدة جوية بالنقب

بعشرات الطائرات المسيرة.. إيران تبدأ هجومها ضد إسرائيل

"معاقبة النظام الشرير".. خامنئي عن بدء الهجمات الإيرانية على إسرائيل

إعلام عبري: جيش الاحتلال ينفذ الآن هجومًا واسعًا بقلب لبنان

إعلام إيراني: توقعات بانطلاق صواريخ بالستية نحو إسرائيل فجر اليوم

الاحتلال: سلاح الجو مستعد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات