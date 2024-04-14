سفير ألمانيا لدى إسرائيل: إيران شنت "هجوما مباشرًا غير مسبوق"

برلين/ تل أبيب - (د ب أ)

دعا السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، جميع الألمان على الأرض في إسرائيل إلى اتباع تعليمات سلطات الأمن للحفاظ على سلامتهم.

وكتب عبر منصة "إكس" مساء اليوم السبت: "هجوم مباشر غير مسبوق.. الطائرات المسيرة الإيرانية تقترب من إسرائيل وربما هناك المزيد مما سيأتي".

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