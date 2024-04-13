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BBC

بسبب بدء الهجمات الإيرانية على إسرائيل.. العراق تغلق مجالها الجوي

10:43 م السبت 13 أبريل 2024

العراق تعلن إغلاق مجالها الجوي

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مصراوي

أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي العراقي وتوقف حركة الملاحة الجوية.

وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن المسيرات التي أطلقتها إيران في طرقها إلى إسرائيل وربما تستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها.

وأكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة يعتريها قلق عميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن هناك احتمال كبير أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل.

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