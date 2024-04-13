إعلان

BBC

الأردن.. إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت بدءا من الليلة

09:05 م السبت 13 أبريل 2024

الطيران الأردني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أعلنت هيئة تنظيم الطيران الأردنية في بيان، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة في الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.
وكانت هيئة الطيران المدني الأردنية قالت، إن حركة الطيران تأثرت نتيجة تشويش طال نظام تحديد المواقع "جي بي إس" ما أدى لاستخدام أنظمة بديلة.
وأوضحت الهيئة الأردنية، أن حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام أنظمة بديلة عن "جي بي إس".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع "جي بي إس" في جميع أنحاء إسرائيل.
وتأتي الخطوة في إطار الاستعداد لرد طهران المحتمل على اغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق إضافة لشهود إسرائيل إطلاق مسيرات وصواريخ موجهة ضدها، وهو ما ذكرته الهيئة العبرية.

المجال الجوي الأردني الأردن غلق المجال الجوي تحديد المواقع

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب هجوم إيراني محتمل.. وزير خارجية الاحتلال يؤجل زيارة للنمسا والمجر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر
موجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد