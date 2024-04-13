الأردن.. إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت بدءا من الليلة

مصراوي

أعلنت هيئة تنظيم الطيران الأردنية في بيان، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة في الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

وكانت هيئة الطيران المدني الأردنية قالت، إن حركة الطيران تأثرت نتيجة تشويش طال نظام تحديد المواقع "جي بي إس" ما أدى لاستخدام أنظمة بديلة.

وأوضحت الهيئة الأردنية، أن حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام أنظمة بديلة عن "جي بي إس".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع "جي بي إس" في جميع أنحاء إسرائيل.

وتأتي الخطوة في إطار الاستعداد لرد طهران المحتمل على اغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق إضافة لشهود إسرائيل إطلاق مسيرات وصواريخ موجهة ضدها، وهو ما ذكرته الهيئة العبرية.