الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "أبو عبيدة" وتكشف هويته الحقيقية

مصراوي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، فرض عقوبات على مسؤولين بوحدة المسيّرات بحركة حماس، التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة "التنظيمات الإرهابية".

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي كذلك، فرض عقوبات استهدفت إضعاف قدرات حركة المقاومة الفلسطينية.

وكشف بيان الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، المعروف علنا بـ "أبو عبيد" المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وزعمت الوزارة الأمريكية، أن أبو عبيدة هدد بإعدام الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة خلال أحد خطاباته، موضحة كذلك أنه المسؤول الأول في قسم التأثير السيبراني لكتائب القسام، كما أسهم في شراء خوادم في إيرانية لتدشين الموقع الرسمي للكتائب.

وإلى جانب أبو عبيدة، شملت العقوبات عددا من القادة العسكريين في لبنان من بينهم، قائد وحدة الشمالي، ومساعده براء فرحات، وأحد مسؤولي الاستخبارات خليل عزام.

من جانبه، ارتكز الاتحاد الأوروبي إلى مزاعم بارتكاب اعتداءات جنسية خلال عملية "طوفان الأقصى في 7 أكتوبر؛ لفرض عقوبات على الجناحين العسكريين لكل من حماس والجهاد الإسلامي.

وادّعى الاتحاد الأوروبي، أن الفصيلين اللذين يصنفهما "تنظيمات إرهابية" "استخدما العنف الجنسي واسع النطاق كسلاح حرب".

وبموجب اتفاق بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، فإن العقوبات ستشمل مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.