جيش الاحتلال: يجب عدم إقامة أي أنشطة تعليمية بدءًا من الغد

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي داتنيال هاجاري، اليوم السبت، إنه بدءا من صباح غد الأحد وخلال الأيام المقبلة يجب عدم إقامة أي أنشطة تعليمية.

وأكد هاجاري أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستعلن التحذيرات بالسرعة الكافية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال قام بتفعيل آلياته الدفاعية تماشيا مع التهديدات التي تواجهها إسرائيل وينسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة.

وأوضح هاجاري أن إيران ارتكبت عملية إرهابية بالاستيلاء على إحدى السفن وتواصل تصعيد الأمور في المنطقة.

وتطرق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أعمال العنف التي قام بها المستوطنون في الضفة الغربية ووصفها بأنها "مشاغبات عنيفة اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين وعززنا قواتنا في العديد من المناطق بالضفة".