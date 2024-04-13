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BBC

مجلس الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع شركائنا لمحاسبة إيران على أفعالها

07:40 م السبت 13 أبريل 2024

مجلس الأمن القومي الأمريكي

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مصراوي

أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لاستيلاء إيران على سفينة ترفع العلم البرتغالي في المياه الدولية، مطالبا بالإفراج عنها.

وكشف مجلس الأمن القومي الأمريكي أن طاقم السفينة التي استولت عليها إيران يتكون من هنود وفلبينيين وباكستانيين وروس وإستونيين.

وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الاستيلاء على السفينة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرصنة من الحرس الثوري ويجب إدانته، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها على محاسبة إيران على أفعالها.

مجلس الأمن القومي الأمريكي محاسبة إيران على أفعالها استيلاء إيران على سفينة سفينة ترفع العلم البرتغالي

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