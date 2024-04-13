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BBC

عائلات الأسرى الإسرائيليين: لولا نتنياهو لكانت فرصة التوصل لصفقة تبادل أكبر

06:07 م السبت 13 أبريل 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أرشيفية

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مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إنه لولا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكانت فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أكبر.

وأكدت عائلات الأسرى، أن غياب التنسيق يؤدي لقرارات تعرض حياة ذويهم في غزة للخطر.

وكانت القناة 12 العبرية قالت نقلا عن وفد المفاوضات الإسرائيلي، إنه كان من الممكن التوصل لصفقة تبادل قبل شهرين لكنها لم تحصل و"خسرنا عددا من أسرانا".

وأكد وفد المفاوضات الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحبط صفقة التبادل و"لم يصغ لنا".

سبق وأن نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله، بوجود مخاوف من تعطيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صفقة الأسرى بعد اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

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