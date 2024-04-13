القائد العام للجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة بات صعبًا

كييف - (د ب أ)

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن وضعه صعب في دفاعه ضد الغزو الروسي.

وكتب القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق تليجرام اليوم السبت: "إن الوضع على الجبهة الشرقية ازداد سوءا بصورة كبيرة في الأيام القليلة الماضية".

وذكر سيرسكي أن ذلك يرجع إلى زيادة جهود الهجوم من قبل القوات الروسية بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا في مارس التي منحت فلاديمير بوتين ولاية جديدة.

وأضاف سيرسكي أن الوضع حول بلدات ليمان وباخموت وبوكروفسك في منطقة دونيتسك حساس بصفة خاصة، وبالتحديد في بوكروفسك، الواقعة إلى الغرب من أفديفكا التي استولى عليها الروس في بداية العام الجاري، ويحاول الجيش الروسي اقتحام خطوط الدفاع باستخدام عشرات الدبابات.

ودعا سيرسكي إلى تسليح الجيش الأوكراني بأسلحة متطورة مثل الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن معادلة التفوق العددي للجيش الروسي لن تصبح ممكنة إلا بالابتكارات التكنولوجية.

وتطالب كييف بدعم أكبر من الغرب منذ شهور، بينما يلجأ الأوكرانيون إلى الدفاع بسبب نقص الذخيرة والأسلحة.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية مؤخرا أن القوات الروسية استولت على قرية بوهدانيفكا غرب باخموت، ولم تقر كييف رسميا بفقد القرية.