أوكرانيا تبدأ في بناء مفاعلين نوويين جديدين

كييف - (د ب أ)

بدأت أوكرانيا في بناء مفاعلين نوويين آخرين في غرب البلاد، على خلفية القصف المستمر لمنشآتها للطاقة.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا" للأنباء، اليوم السبت، أنه تم وضع حجر الأساس لوحدتي المفاعل 5 و6 من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، بحضور وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشتشينكو والسفيرة الأمريكية في كييف بريدجيت برينك.

ويتردد أن المراسم أقيمت أمس الأول الخميس، ولكن تم الإعلان عنها للتو لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبالمقارنة مع أنواع أخرى من محطات الطاقة، فقد تفادت روسيا حتى الآن استهداف المنشآت النووية بطائراتها المسيرة والصواريخ، وذلك أيضا بناء على الوعي بأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة نووية يصعب حساب حجمها.

ويتم بناء الوحدات بالتعاون مع شركة الطاقة النووية الأمريكية "وستنجهاوس إلكتريك كامباني"، وهي مفاعلات ماء مضغوط من نوع "إيه بي 1000" مع عمر خدمة لا يقل عن 60 عاما، وفقا للشركة.

ويقدر وقت بناء المفاعل بما يتراوح بين 4 إلى 5 سنوات والتكاليف بحوالي 5 مليارات دولار.

وبالتالي فإن المفاعلين الجديدين ليسا حلا سريعا لمشاكل إمدادات الطاقة في أوكرانيا، وتقصف روسيا، التي شنت غزوا واسع النطاق على أوكرانيا منذ أكثر من عامين، بشكل منهجي مرافق إمدادات الطاقة في البلاد.

وكانت موسكو قد استهدفت مؤخرا وبشكل محدد محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية بصواريخها، وأصبح نظام الدفاع الجوي الأوكراني يواجه ضغطا شديدا بسبب العدد الكبير من الهجمات.