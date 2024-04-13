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BBC

"بعد تهديدات طهران".. هولندا تغلق ممثليات في إيران والعراق أمام الزوار

02:17 م السبت 13 أبريل 2024

هولندا تغلق ممثليات في إيران والعراق أمام الزوار

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أمستردام- (د ب أ)

في ضوء هجوم انتقامي إيراني محتمل ضد إسرائيل، سوف تغلق هولندا غدا الأحد ممثلياتها الدبلوماسية في طهران وأربيل العراقية أمام الزوار.

وقالت وزارة الخارجية في لاهاي اليوم السبت، إن هذا رد على زيادة التوترات بين إيران وإسرائيل. ولكنها أشارت إلى أن المهام الأخرى لممثلياتها سوف تستمر.

وسوف يتم غدا الأحد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الأقسام القنصلية سوف تعيد فتح أبوابها يوم الإثنين.

يشار إلى أن الممثليات الهولندية في المنطقة تكون مغلقة على أي حال أمام الزوار يوم السبت.

ونصحت وزارة الخارجية المواطنين الهولنديين أمس الجمعة، بإرجاء السفر غير الضروري لإسرائيل ولمنطقة أربيل الكردية ذاتية الحكم في العراق.

وقالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكى بروبنس سلوت، إن التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل "مقلقة للغاية"، بحسب وكالة الأنباء الهولندية (ايه ان بي).

وتزايدت تهديدات إيران تجاه إسرائيل في أعقاب الغارة الجوية على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في سوريا في الأول من نيسان/أبريل والتي أسفرت عن مقتل العديد من قيادات الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك البريجادير جنرال محمد رضا زاهدي، الذي كان قائداً بارزا في فيلق القدس الذي يضم قوات النخبة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جانبها، قالت إسرائيل إنها سوف ترد على هجوم طهران بتوجيه ضربة للأراضي الإيرانية.

هولندا التمثيل الدبلوماسي إيران العراق

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