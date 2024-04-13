دبلوماسي روسي: العقوبات الجديدة لموسكو إشارة أمريكية لأوكرانيا بعدم التفاوض

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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن فرض عقوبات جديدة على روسيا، يرسل إشارة إلى كييف بعدم الموافقة على التفاوض مع موسكو.

وتساءل أنتونوف: "هل ينبغي اعتبار القيود الجديدة ردا على استعداد روسيا لتقديم مقترحات ملموسة لاستئناف المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا في هذه الحالة، فإن الغرض من العقوبات واضح وهو الإشارة إلى كييف مع مؤشرات بعدم الموافقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وفرضت السلطات الأمريكية، يوم أمس /الجمعة/، حظرا على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، كما قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتقييد استخدام الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي في بورصات المعادن العالمية ومعاملات المشتقات المالية خارج البورصة، ونتيجة لذلك، لن يسمح بعد الآن لبورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية بتجديد مخزونات الألومنيوم والنحاس والنيكل في مستودعاتها من خلال توريد المواد الخام الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول /الخميس/، إن أوكرانيا وضعت نفسها في مأزق برفضها التفاوض مع روسيا على أمل تحقيق النصر في ساحة المعركة، لكنه أكد أن موسكو مستعدة لحوار بناء بشأن التسوية الأوكرانية.