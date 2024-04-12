استخباراتيون غربيون: نتوقع هجوما على المباني العسكرية والحكومية بإسرائيل دون استهداف مدنيين

مصراوي

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية نقلا عن مسؤولي استخبارات غربيين، اليوم الجمعة، إنهم يتوقعون هجوما على المباني العسكرية والحكومية في إسرائيل دون استهداف مدنيين.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية قالت نقلا عن دبلوماسيين، اليوم الجمعة، إن إسرائيل قد تتسامح مع رد إيراني يقتصر على أضرار مادية لكنها سترد إذا وقع ضحايا.

ونقلت شبكة "أيه بي سي" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، إن إيران جهزت أكثر من 100صاروخ كروز وعددا كبيرا من المسيرات لضربة محتملة على إسرائيل.

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عززت وجودها في الشرق الأوسط وأرسلت سفنا حربية وطائرات إضافية.

وكانت شبكة "سي إن إن" قالت نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة نقلت تعزيزات عسكرية إضافية للشرق الأوسط لتعزيز الردع الإقليمي وزيادة حماية قواتها.

وتأتي الخطوة الأمريكية تزامنا مع توقعات بتنفيذ إيران ضربات انتقامية تستهدف إسرائيل؛ ردا على الغارة التي استهدفت قنصليتها في دمشق وأسفرت عن مقتل 7 مم موظفيها مطلع الشهر الجاري.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، إن الجبهة الداخلية طلبت من مديري المستشفيات الإسرائيلية الاستعداد وتوفير الطواقم خشية من رد إيراني.

سبق وأن قالت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن التقديرات تشير إلى أن إيران تريد ضربة لإسرائيل مع تجنب حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن هجوم إيران المحتمل على إسرائيل ستستخدم فيه على الأرجح الصواريخ والمسيرات.

وكشف مسؤولون في تصريحات للمجلة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن رد إيران ربما يكون في نهاية هذا الأسبوع.

وكان مصدر إيراني قال، أمس الخميس، إنه من غير المستبعد أن يشن أحد أعضاء محور المقاومة هجومًا على إسرائيل في أي وقت.