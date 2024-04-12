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BBC

مستشار رئيس الجمهورية يشارك باحتفالات الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا

09:58 م الجمعة 12 أبريل 2024

رواندا

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مصراوي

شارك الفريق محمود حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، في احتفال الذكرى الثلاثين لوقوع الإبادة الجماعية في رواندا نيابة عن رئيس الجمهورية.

وتوجه حجازي إلى النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية، مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة في الاحتفال، في حضور الرئيس الرواندي بول كاجامي، ثم توجه بعد ذلك إلى إستاد السلام في العاصمة كيجالي، لحضور باقي الفعاليات، وقد شاركت في هذه المناسبة 37 دولة بوفود رفيعة المستوى.

من جانبه، أكد الرئيس بول كاجامي في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أنه لن يسمح مرة أخرى بتكرار الظروف التي أدت إلى المذبحة في بلاده، ملقيًا باللوم على المجتمع الدولي الذي تخاذل في التعامل مع هذه الجريمة النكراء.

واختتم حجازي الزيارة بلقاء الدكتور فينسنت بيروتا، وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس بول كاجامي، مثمناً تجربة رواندا الرائدة في طي صفحة الماضي بكل آلامه والمضي قدما نحو مستقبل قائم على المساواة والتعايش السلمي، تحت القيادة الحكيمة للرئيس الرواندي.

رواندا الفريق محمود حجازي الإبادة الجماعية في رواندا بول كاجامي

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رمضانك مصراوي

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