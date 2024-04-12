الاتحاد الأوروبي يقر حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو لمصر

مصراوي

تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتقديم حزمة مساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر بقيمة تقدر بمليار يورو.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن ذلك المبلغ يأتي ضمن حزمة أوسع من المساعدات تبلغ 5 مليارات يورو ينتظر تقديمها لمصر في صورة قروض.

ومن المنتظر أن يخصص التكتل الأوروبي 4 مليارات يورو كمساعدات طويلة الأجل في الفترة ما بين 2024 و2027، بعد أن تقرها دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

ووفقا للبيان الأوروبي، فإن القروض تستهدف سد الاحتياجات المالية لمصر، في ظل الحرب في قطاع غزة وما ترتب عليها من هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على السفن في البحر الأحمر، وكذلك الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت مصر توصلت الشهر لبرنامج قروض موسع من صندوق النقد الدولي بمقدار 8 مليارات دولار، إلى جانب حزمة مساعدات أوروبية لتوطيد التعاون والحد من الهجرة.