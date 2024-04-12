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BBC

مسؤولة أممية: إسرائيل منعت دخول شاحنات لشمال غزة تحمل 20 ألف لتر من الوقود

08:46 م الجمعة 12 أبريل 2024

قطاع غزة

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مصراوي

قالت المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في غزة، اليوم الجمعة، إن الوضع في غزة كارثي والمجاعة باتت وشيكة خاصة شمالي القطاع، مؤكدة أن 1.7 مليون نازح في رفح يعانون ظروفا إنسانية مروعة

وأشارت المسؤولة الأممية في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن إسرائيل منعت دخول شاحنات لشمال غزة تحمل 20 ألف لتر من الوقود.

وشددت المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في غزة، على أن لا مكان آمنا في غزة وإسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين.

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