الدفاع المدني بغزة: شهداء ومصابين في قصف استهدف مدرسة بمخيم النصيرات

مصراوي

قال الدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، إنه تلقى عشرات نداءات الاستغاثة لانتشال شهداء ومصابين إثر قصف مدرسة بمخيم النصيرات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن المدرسة التي قصفت تؤوي عددا كبيرا من النازحين أغلبهم من الأطفال والنساء، موضحا أن طواقمه لم تتمكن من دخول المدرسة التي قصفها الاحتلال لإجلاء الضحايا بسبب خطورة المكان.

وناشد الدفاع المدني بغزة، الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بتحمل المسؤولية والمساعدة بإخراج الشهداء والمصابين فورا.