جيش الاحتلال: عرضنا على رئيس الأركان تجهيزاتنا للتعامل مع أي هجوم محتمل

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الجمعة، إن رئيس الأركان اطلع على التجهيزات الدفاعية والهجومية للتعامل مع أي هجوم محتمل.

وأشار هاجاري إلى أنه لا توجد تعليمات في الجبهة الداخلية حتى الآن، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينشر المستجدات باستمرار.

ولفت هاجاري إلى أن إيران تهدد الاستقرار العالمي، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للتعامل معها، مضيفا "إيران تصعد وتهاجمنا عبر وكلائها في اليمن والعراق بالطائرات المسيرة لكننا نتعامل مع الأمر".

وأوضح هاجاري أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا مشاورات أمنية على مستويات عدة وتشاركوا المعلومات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأكد هاجاري أنه تم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ولم تسجل أي إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نحو 40 صاروخا اجتازت الأراضي اللبنانية تم اعتراض بعضها والباقي سقط في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

وفي سياق منفصل، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش والشاباك يواصل عمليات البحث عن الفتى المفقود في قرية المغير.