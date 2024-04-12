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BBC

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جناحي حماس والجهاد العسكريين

06:13 م الجمعة 12 أبريل 2024

الاتحاد الأوروبى

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بروكسل - (د ب أ)

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على الجناحين العسكريين لحركتي حماس و"الجهاد الإسلامي"، بادعاءات أعمال عنف جنسي "واسعة النطاق" ارتُكبت خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وزعم التكتل الأوروبي أن الفصيلين الفلسطينيين المدرجين بالفعل في قائمة المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي "إرهابية"، "ارتكبا أعمال عنف واسعة النطاق، وعنف قائم على النوع الاجتماعي على نحو ممنهج، مستخدمين ذلك سلاح حرب" وفق ما أوردته قناة "فرنسا 24" على موقعها الإلكتروني.

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