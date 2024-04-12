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BBC

مسؤولون أمريكيون: طهران هددتنا بمهاجمة قوتنا في المنطقة إذا ساعدنا إسرائيل

06:07 م الجمعة 12 أبريل 2024

ايران

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مصراوي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، إن طهران أبلغت واشنطن عبر دول عربية أن قواتها بالمنطقة ستتم مهاجمتها إذا ساعدت إسرائيل.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الولايات المتحدة تواصل رصد تحريك إيران قدرات عسكرية لهجوم محتمل على إسرائيل، موضحا أن من بين القدرات العسكرية التي تقوم إيران بتحريكها عدد كبير من المسيرات.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستحمي قواتها و أن التزامها بأمن إسرائيل ثابت.

ايران إسرائيل القوات الامريكية

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