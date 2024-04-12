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BBC

الجيش السوداني يتحرك نحو الخرطوم وولاية الجزيرة لتحريرهما من "الدعم السريع"

06:00 م الجمعة 12 أبريل 2024

الفريق الركن ياسر العطا

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مصراوي

أعلن مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا، اليوم الجمعة، تحرك قوات الجيش من أربعة محاور نحو ولاية الجزيرة وسط السودان لاستردادها من قوات "الدعم السريع".

وأشار العطا كذلك إلى أن الجيش يتحرك من ثلاثة محاور نحو الخرطوم بحري شمال العاصمة لاستردادها من قوات الدعم السريع، موضحا أن الجيش سيعمل على فتح كل الطرق المؤدية للعاصمة الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن "الجيش سيحتفل قريبًا بالنصر، وسيحتفل الشعب السوداني بالانتصار على "قوات الدعم السريع" المتمردة ضد الدولة".

كما جدد البرهان تأكيد هذه البيانات في كلمته من مدينة عطبرة السودانية، مؤكدًا عزم القوات المسلحة على استكمال جهودها لإنهاء هذه الحرب في الوقت القريب، وفقًا لبيان صادر عن القوات المسلحة السودانية.

الفريق الركن ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني الجيش السوداني قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة وسط السودان

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