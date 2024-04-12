رئيس هيئة الأركان الأمريكية: نحاول تجنب الحرب بالشرق الأوسط

مصراوي

قالت شبكة "سي بي إس" نقلا عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تشارلز بروان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تحاول تجنب الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد براون أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تنسق مع إسرائيل أي رد محتمل إذا تم شن هجمات من إيران.

وأشار براون إلى أن الجيش الأمريكي يقوم بكل ما يلزم لحماية قواته في المنطقة بجانب سعيه لمنع الحرب.

سبق وأن قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن واشنطن لن تعلق على التقارير حول الهجوم الإيراني الوشيك على إسرائيل وتراقب الوضع عن كثب.

وأكد كيربي أنه سيتعين على أمريكا أن تنظر في وضع قواتها بعد التهديد الإيراني، لافتا إلى أن التهديد الإيراني المحتمل لا يزال قائما وحقيقيا.

وأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية ترى أن الإسرائيليين يفعلون ما تعهدوا به بشأن زيادة عبور الشاحنات إلى غزة.