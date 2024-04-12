إعلان

BBC

جالانت: العالم يفهم جيدًا من هي إيران التي تحرك الشر في المنطقة

05:13 م الجمعة 12 أبريل 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن "أعداؤنا يعتقدون أنهم يحاولون الوقيعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشار جالانت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للدفاع برا وجوا بالتعاون الوثيق مع دول جارة وصديقة لمنع إلحاق الضرر بإسرائيل

وأوضح جالانت أن العالم يفهم جيدا من هي إيران تلك "التي تحرك الشر في المنطقة وتمول حزب الله وحماس وقوى أخرى واليوم يهددنا".

وكانت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي قالت، إن جالانت بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التقديرات بشأن هجوم إيراني قد يؤدي لتصعيد إقليمي.

يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إيران تحرك الشر في المنطقة إلحاق الضرر بإسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش اللبناني يوقف منفذ الاعتداء على مركز للحزب "السوري القومي الاجتماعي"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"مصر للطيران" تكشف أسباب عودة رحلتها رقم MS4413 من جدة بدون المعتمرين