جالانت: العالم يفهم جيدًا من هي إيران التي تحرك الشر في المنطقة

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن "أعداؤنا يعتقدون أنهم يحاولون الوقيعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشار جالانت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للدفاع برا وجوا بالتعاون الوثيق مع دول جارة وصديقة لمنع إلحاق الضرر بإسرائيل

وأوضح جالانت أن العالم يفهم جيدا من هي إيران تلك "التي تحرك الشر في المنطقة وتمول حزب الله وحماس وقوى أخرى واليوم يهددنا".

وكانت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي قالت، إن جالانت بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التقديرات بشأن هجوم إيراني قد يؤدي لتصعيد إقليمي.