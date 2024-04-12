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BBC

البيت الأبيض: سيتعين علينا أن ننظر في وضع قواتنا بعد التهديد الإيراني

04:55 م الجمعة 12 أبريل 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن واشنطن لن تعلق على التقارير حول الهجوم الإيراني الوشيك على إسرائيل وتراقب الوضع عن كثب.

وأكد كيربي أنه سيتعين على أمريكا أن تنظر في وضع قواتها بعد التهديد الإيراني، لافتا إلى أن التهديد الإيراني المحتمل لا يزال قائما وحقيقيا.

وأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية ترى أن الإسرائيليين يفعلون ما تعهدوا به بشأن زيادة عبور الشاحنات إلى غزة.

وأشار كيربي إلى أن الوسطاء لا زالوا ينتظرون ردا من حماس بعد أخر جولة من المحادثات بشأن الأسرى.

البيت الأبيض التهديد الإيراني إسرائيل

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رمضانك مصراوي

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