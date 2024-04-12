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BBC

الحرس البحري التونسي ينتشل جثتين ويعترض قرابة ألف مهاجر

04:45 م الجمعة 12 أبريل 2024

الهجرة الغير شرعيه أرشيفية

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تونس - (د ب أ)

أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم الجمعة، انتشال جثتين لمهاجرين غرقى واعتراض قرابة ألف مهاجر، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني باعتراض المهاجرين قبالة سواحل صفاقس والسواحل القريبة منها، أثناء إحباط 23 محاولة لاجتياز الحدود البحرية.

وتعد صفاقس منصة رئيسية للعبور إلى سواحل الجزر الإيطالية القريبة.

ومع دخول فصل الربيع تنشط قوارب الهجرة غير النظامية بوتيرة أكبر على سواحل تونس.

وقال الحرس الوطني في صفاقس إنه ضبط 17 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء للهجرة بالإضافة إلى مصادرة 5 قوارب، و24 محرك بحري وكمية من المحروقات.

انتشال جثتين لمهاجرين غرقى الحرس البحري التونسي قوارب الهجرة غير النظامية سواحل الجزر الإيطالية

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