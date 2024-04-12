إصابة ضابط سابق بالاستخبارات الأوكرانية جراء تفجير سيارته شمالي موسكو

موسكو - (د ب أ)

أفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة بانفجار سيارة في شمال العاصمة موسكو.

وقال المسؤول الروسي لوكالة أنباء "تاس" الروسية: إن "السيارة، وهي من طراز تويوتا لاند كروزر برادو، مملوكة لضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني كان قد انتقل إلى روسيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنه أصيب جراء الانفجار".

وأشار إلى أن الانفجار وقع عندما قام السائق بتشغيل السيارة، مضيفا أن هناك عدة أسباب وراء الانفجار قيد البحث، وأن أحد الافتراضات هو انفجار عبوة ناسفة لم يتم تحديدها".

وقال المسؤول الروسي إنه لم يندلع حريق جراء الانفجار، بيد أنه ألحق أضرارا بالسيارات المجاورة.