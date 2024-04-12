استشهاد شابين برصاص الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الفارعة

(مصراوي)

ارتقى عدد من الشهداء، اليوم الجمعة، وأُصيب آخرون، خلال اقتحام قوات الإسرائيلي لمخيم الفارعة في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد شابان هم عمر دراغمة ومحمد شحماوي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء التصدي له عند اقتحام المخيم.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إسعاف المصابين وذلك من خلال اعتقال أحد المسعفين من داخل سيارة الإسعاف، وذلك بحسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف الهلال الأحمر، أن المسعف تمت إصابته عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه فور اعتقاله، إضافة لاستهدافهم سيارة إسعاف أخرى بالرصاص.

ونشرت جيش الاحتلال الإسرائيلي طيرانه بشكل مكثف فوق سماء مخيم الفارعة فيما استمرت المواجهات مع المقاومة الفلسطينية داخل المخيم.

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيدان جراء تصديهما لقوات الاحتلال لدى اقتحام المخيم.