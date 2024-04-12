إعلان

BBC

مسؤولون أمريكيون: الرد الإيراني على إسرائيل قد يتضمن أكثر من 100 مسيرة

03:52 م الجمعة 12 أبريل 2024

إيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، توقعاتهم بأن يتضمن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمريكية لم تسمها أن الرد الإيراني على إسرائيل سيكون اليوم على الأرجح.

وتستعد إيران للرد على استهداف إسرائيل لقنصليتها في دمشق دون أن تحدد الموعد أو أن تكشف على آلية الرد.

من جانبها نشرت واشنطن سفينة صواريخ ذات قدرات دفاعية وهجومية قبالة السواحل الإسرائيلية في إطار الاستعداد للرد الإيراني.

إيران إسرائيل الرد الإيراني على إسرائيل الهجوم الإيراني على إسرائيل سفينة صواريخ قبالة السواحل الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد شابين برصاص الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الفارعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان