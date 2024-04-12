مسؤولون أمريكيون: الرد الإيراني على إسرائيل قد يتضمن أكثر من 100 مسيرة

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، توقعاتهم بأن يتضمن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمريكية لم تسمها أن الرد الإيراني على إسرائيل سيكون اليوم على الأرجح.

وتستعد إيران للرد على استهداف إسرائيل لقنصليتها في دمشق دون أن تحدد الموعد أو أن تكشف على آلية الرد.

من جانبها نشرت واشنطن سفينة صواريخ ذات قدرات دفاعية وهجومية قبالة السواحل الإسرائيلية في إطار الاستعداد للرد الإيراني.