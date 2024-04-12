الرئيس البولندي يدعو الناتو لتكثيف إنتاج الذخيرة لردع هجمات روسية محتملة

ريجا - (د ب أ)



ناشد الرئيس البولندي أندريه دودا، الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بزيادة إنتاج الذخيرة لردع الهجمات المحتملة من روسيا

وقال دودا، في مقابلة على تلفزيون ليتوانيا، مساء أمس الخميس إن "كل أوروبا يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة لإنتاج المزيد من الذخيرة، لاسيما قذائف المدفعية. هذا ضروري لضمان أمننا".

وأضاف دودا أنه إذا رغب الناتو حقا في ردع هجمات محتملة، سيتعين عليه إنتاج نفس الكمية، التي تنتجها روسيا.

ويزور دودا ليتوانيا لحضور قمة دول ما تعرف بمبادرة "البحار الثلاثة"، في فيلنيوس. وتضم المجموعة 13 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ، تقع على طول المحور الشمالي الجنوبي بين بحر "البلطيق" والبحر "الأدرياتيكي" والبحر"الأسود".

وقال دودا أن روسيا ستكون قادرة قريبا على إنتاج أكثر من مليوني قذيفة مدفعية، سنويا، ووصف إمداد الذخيرة، في دول الناتو بأنه غير كاف تماما.

كما حث الرئيس البولندي أيضا على تبني "سياسة صارمة" لزيادة الإمكانات الدفاعية في الغرب، مضيفا "كانت هذه المهمة الأكثر أهمية" لدول الناتو اليوم، بما في ذلك دول وسط أوروبا .