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BBC

إعلام إسرائيلي: الرد الإيراني على إسرائيل سيكون اليوم

03:13 م الجمعة 12 أبريل 2024

إيران

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(مصراوي)

نقلت القناة الـ ١٣ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مصادر أمريكية لم تسمها، توقعها بأن يأتي الرد الإيراني على إسرائيل اليوم.

وكان صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن إيران ستهاجم إسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة.

ونشرت الولايات المتحدة سفينة صواريخ بقدرات دفاعية وهجومية قبالة سواحل إسرائيل في إطار الاستعداد للرد الإيراني المحتمل.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق والتى قتل خلالها 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، قائلة إن الرد سيكون قريب وحاسم.

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رمضانك مصراوي

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