من خلال معبر جديد.. جيش الاحتلال يعلن وصول أول شحنة مساعدات لغزة

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وصول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر حدودي تم افتتاحه حديثا بشمال القطاع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مسؤولي جيش الاحتلال بممثلي منظمات الإغاثة على فتح معبر آخر.

وشهد معبر العوجة الحدودي مع مصر تظاهرات من قبل عدد من المستوطنين من أجل منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وتتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مما تسبب في وقوع عدد من الشهداء جراء نقص الغذاء.