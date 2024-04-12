رئيس الوزراء الإسباني: نسعى للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة

(مصراوي)

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، أن إسبانيا مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح سانشيز، أن المناقشات لا تزال جارية في الأمم المتحدة من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وطالب سانشيز، بضرورة التوصل إلى وقف عاجل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة للسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد.

وشدد سانشيز، على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين وعمال الإغاثة خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، أنه يتم التنسيق مع النرويج من أجل التوصل إلى "حل يمنح الإسرائيليين والفلسطينيين مستقبلا يتسق بالسلام" حسب تعبيره.

وكانت النرويج قد أعربت عن عزمها في الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.