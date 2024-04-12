ظل سرًا لأسابيع.. تحديد موقع انعقاد "مؤتمر فلسطين" في برلين

برلين - (د ب أ)



أعلن منظمو "مؤتمر فلسطين" المثير للجدل، اليوم الجمعة، عن موقع انعقاد المؤتمر في العاصمة الألمانية برلين.

وذكر المنظمون على موقعهم الإلكتروني، أن المؤتمر سينعقد في شارع جيرمانيا شتراسه بحي تيمبلهوف في برلين.

وظل مكان الفعالية المؤيدة للفلسطينيين سرا لأسابيع. وأكد المنظمون أنه "لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة سارية".

واستعدت الشرطة لمظاهرات ومسيرات عفوية متعلقة بالمؤتمر من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل. وتحدث منظمو الفعالية في بيانهم عن "الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتواطؤ الألماني" في "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

ولم يُشر البيان إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركات المقاومة الفلسطينية على جيش الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي.

