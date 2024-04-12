فايننشال تايمز: توجيه ضربة مباشرة من إيران إلى إسرائيل أمر وارد

(مصراوي)

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الولايات المتحدة تعتقد أن توجيه ضربة مباشرة من إيران إلى إسرائيل أمر وارد.

وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة البريطانية عن هويته، إن الولايات المتحدة قامت بتحذير إيران من استخدام الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق "كذريعة" لتصعيد التوترات في المنطقة.

وحسب المصدر الدبلوماسي، فقد حذرت واشنطن طهران أيضًا خلال الرسائل التي تم تبادلها من توجيه ضربات إلى منشآت أو أفراد أمريكيين.

وأفاد المصدر، أن الولايات المتحدة قد بلغت حلفائها من انتقام إيران سيكون وشيكًا.

وكانت وسائل عبرية، قد ذكرت في وقت سابق، من أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة.