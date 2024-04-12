الرئيس الباكستاني يقدم تعازيه لإيران في ضحايا الهجوم على القنصلية بدمشق

إسلام آباد - (د ب أ)

قدم الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، تعازيه لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في "ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق" وهو ما أدى إلى مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين.

وأعرب الرئيس الباكستاني أيضا عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية والإبادة الجماعية، التي ترتكبها القوات الإسرائيلة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد زرداري أن إسلام آباد ستواصل العمل مع طهران، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون الثنائي.

وذكر بيان، صادر عن مقر إقامة الرئيس الباكستاني أمس الخميس، أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر وأكد الرئيس الباكستاني على الحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات للتغلب على التحديات الأمنية، التي تواجهها الدولتان، حسب شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم الجمعة.

وتابع البيان أن الرئيس الباكستاني وجه دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة باكستان.

وكان تلفزيون "برس.تي.في" الإيراني قد أعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية إلى 13 شخصا، بينهم ستة سوريين.

وهددت إيران بالانتقام للهجوم ، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول أمريكي لم يتم تسميته ، اليوم الجمعة أن اسرائيل تستعد لهجوم إيراني في غضون الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة. من جانبها توعدت إسرائيل بالرد بضربة للأراضي الإيرانية.