بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل

(مصراوي)

دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل في حال لم تكن إقامتهم ضرورية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وتزداد التخوفات الدولية في إطار ترقب الرد الإيراني على إسرائيل عقب استهداف الاحتلال لقنصليتها في دمشق ما تسبب في مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى مقتل 5 آخرون.

وتوعدت إيران إسرائيل برد حاسم وقريب، في حين حذرت إسرائيل بأنها ستقوم بالرد على طهران في حال استهدفتها.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن الرد الإيراني على إسرائيل سيكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن الرد سيستهدف إسرائيل مباشرة.