مسؤول إسرائيلي متقاعد: تفكيك كتائب حماس لا معنى له

(مصراوي)

نقلت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، اليوم الجمعة، عن جنرال إسرائيلي متقاعد، قوله إن حديث إسرائيل عن تفكيك كتائب حركة المقاومة الإسلامية حماس لا معنى له.

وأضاف الجنرال المتقاعد الذي لم تذكر الصحيفة البريطانية اسمه، أن مقاتلين حركة حماس لا يحتاجون توجيهات القادة حتى يخوضوا المعارك.

واتهم الجنرال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو بخوض الحرب في قطاع غزة وفقًا لمصالحه الشخصية.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بأنه لا يعمل من أجل عودة الأسرى الإسرائيليين، وأنه يدير الحرب وفقًا لمصالحه الشخصية.