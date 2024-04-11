فرنسا تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب بغزة

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن فرنسا طرحت مشروع قرار معدل بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووفقا لما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها، فإن مشروع القرار الفرنسي المعدل يشدد على رفض أي هجوم بري على رفح جنوبي غزة، وكذلك رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في القطاع.

كما يطالب مشروع القرار الفرنسي المعدل، بفتح جميع نقاط العبور إلى غزة وداخله، إلى جانب المطالبة بالفتح الدائم لميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى القطاع.