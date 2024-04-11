رئيس الشاباك السابق: الحرب في غزة انتهت ونحن نخوض هناك قتالًا فقط

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس الشاباك السابق نداف أرجمان، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مؤهلا لقيادة البلاد والشعب يجب أن يدعو لتنحيته.

وأكد أرجمان أن الحرب في قطاع غزة انتهت و"نحن نخوض هناك قتالا فقط".

سبق وأن قالت القناة 12 العبرية نقلا عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلي، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاما.

وأوضح الوفد الإسرائيلي أنه كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ و"خسرنا أرواح أسرى"، مضيفا "كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

وأكد الوفد الإسرائيلي أن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا.