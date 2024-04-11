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BBC

وفد التفاوض الإسرائيلي: المفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عامًا

10:17 م الخميس 11 أبريل 2024

نتنياهو

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلي، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاما.

وأوضح الوفد الإسرائيلي أنه كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ و"خسرنا أرواح أسرى"، مضيفا "كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

وأكد الوفد الإسرائيلي أن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا.

نتنياهو صفقة التبادل وفد التفاوض الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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